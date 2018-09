Pesi groove

1. Maiole, Cose pese (feat. Masamasa)

Ok, è un attacco molto sommesso: “Cosa rara, pulire la mia stanza, cambio scusa con costanza”, però il mood ha quel tocco d’introversione sincera, quel blues andante che riporta alla mente un totem come Just the two of us di Bill Withers. Un sorprendente pezzo leggero per pensare pesante, e finire un periodo bolognese da casertano convinto. E così Maiole (di cui si ricordava un Music for Europe a caccia di sound tra Bruxelles e Santa Maria Capua Vetere e che professa amore per “l’Italia di Lucio Battisti, la Francia di Ed Banger”) fa l’artista pop.

2. Jungle, Heavy, California

Cose pese ben coreografate in un campo di grano nel delizioso video di questo pezzo di mellifluo groove, come fosse gelatina di Motown, con quei falsetti accesi da coristi contenti di sbarcare il lunario alla Earth, Wind & Fire. Tutta una cosa nu soul, un Meccano assemblato dai giovani londinesi Josh “J” Lloyd-Watson e Tom “T” McFarland, apprendisti stregoni del funk bianco, capaci di trasfigurare in formato radiofonico la fine di un amore. Inutile farsi tante pippe, meglio un gancio californication riconoscibile in fm e un ritornello che resta in testa.