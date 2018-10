Best of bestia

2. Any Other, Mother goose

Come in una tavola da favola di Richard Scarry, sembra solo un titolo simpatico. Poi quella che minaccia di essere una filastrocca incomprensibile si svela un dramma della nostalgia, e ha una rivendicazione: “My happyness does not depend on anybody else”. E così si costruisce il momento culminante di una canzone. Anche se altrove, nel suo album Two, geography, la cantante Adele Nigro si avventura valorosa in voli più strumentali (la title track) o in delicatessen sperimentali, è la sincerità lacerante il ricordo forte che lascia dietro di sé.