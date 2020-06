1. Beppe Gambetta, Dove tia o vento

Né Via col vento, né Blowing in the wind, ma Where the wind blows, ossia “dove tira il vento”: un album, in inglese e italiano, la cui canzone titolare è un’epica dialettale di destini genovesi, esistenze combattute, tentate partenze, sogni infranti su quegli scoeuggi già attestati nei percorsi di Fabrizio De André. Beppe Gambetta, zenese vagabondo, che a bordo della sua chitarra si è guadagnato l’America profonda alla ricerca delle radici del fingerpicking, note colte come fiocchi di cotone nei campi, dimostra come “portarlo tutto a casa” in bellezza.