1. Captain Planet, Body Yako (feat. Kongo Elektro & Thornato)

Come un fondale per Zoom di tropicalia vacanziera, fiori e ananassi, l’album No visa è una rivista ballabile dei setting esotici che ci perderemo quest’estate, e incrocia sound, ritmi e talenti di mezzo mondo: vocalismi sudafricani e balafon subsahariani su afrobeat al sapore di Senegal, cadenze giamaicane e trance panarabica, ritmi salseri afrocubani e baile funk brasileiro. Dopodiché: regge le fila lui, il producer newyorchese Charlie Wilder, maschio bianco; ma questo global ballo è per feste pensanti.

2. Addict Ameba, Les Italiens

Se Mulatu Astatke, il padrino del jazz etiope, transitasse dal Casoretto, scoprirebbe di aver già conquistato questo quartiere multiculti del Nord-est milanese (meno scontato di Nolo, che tende a tirarsela, e quindi più interessante): tra il Birrificio di Lambrate e il caffè Porpora confluiscono jazz meticcio, tambores salvadoregni, djembè spagnoli e chitarre tuareg all’italiana, a formare un supergruppetto per notti live di ballo e fratellanza. Risultato, in arrivo: l’album Panamor, azzeccato titolo per una colonizzazione realizzata senza battaglioni eritrei.