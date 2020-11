1. Star Feminine Band, La musique

Sette ragazze del Benin posson bastare? Di età variabile tra i 10 e i 17 anni, formatesi per un concorso radiofonico nella città di Natitingou, messe insieme (sì, c’è l’impresario in penombra) a cantare in francese di emancipazione della femme africaine, ballare e suonare una miscela di high-life del Ghana, e spirito di riafricanizzazione del rock e volendo la vita stile Angélique Kidjo, ritmi di etnia waama, a usare i loro strumenti come per sculacciare la miseria, e così si sono fatte notare da un vicinato sempre più allargato. A novembre esce l’album.

2. The Roches, Hammond song

Tre sorelle del New Jersey, che facevano la migliore musica pop del 1979. Maggie, Terre e Suzzy, le prime due già apprezzate da Paul Simon, poi insieme per il debutto come trio; produceva Robert Fripp, chitarrista extraordinaire nei King Crimson. Acrobatici intrecci vocali e soft power da qualche parte tra Simon & Garfunkel al femminile e i Fleet-wood Mac senza i velenosi miasmi interpersonali. Nessun motivo di attualità stretta per recuperarle (i Whitney, retro-rocker di Chicago, ne hanno offerto una bella cover di recente), ma sublimi.