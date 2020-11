2. Greta Maria , Kannast við þennan kafla “Familiarità con questo capitolo”? È il momento di voltare pagina? È musica misteriosa, malinconica, nordica, con un ritmo di notte, un piano elettrico che si affaccia sul buio, un presagio registrato in camera da letto. Insomma, un sogno scodellato da Spotify, di quelli che ti colpiscono a tradimento, quando fai fatica. Una cantante islandese di stanza a Berlino, debuttante indecifrabile, e abbastanza ipnotica per tutta una stagione di nebbie. Intanto stanno tornando anche i Sigur Rós; non c’è nulla come questi islandesi per sentirsi familiari con il Valhalla.

3. John Fogerty, Fortunate son

Nonno, suoniamo quella canzone dei tempi del Viet­nam? Se il nonno era il leader dei Creedence Clearwater Revival e la canzone uno dei migliori pezzi rock di sempre, il concertino in famiglia ha un senso al di là dei trastulli da quarantenati. Il venerabile cantante/chitarrista live con i congiunti è diventato un format multimediale: concerti Tiny Desk, ospitate da Colbert in tv, e a breve un album (Fogerty’s factory) fatto in famiglia con pezzi come Have you ever seen the rain, alla faccia degli anziani non indispensabili allo sforzo produttivo.