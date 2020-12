Jojo Rabbit. Si è parlato molto dell’ingombrante amico immaginario del piccolo Jojo. Ma Taika Waititi ha trovato un modo originale di parlare del nazismo, dell’olocausto e della guerra scegliendo il punto di vista dell’infanzia. Non era facile. Una delle cose che ho amato di più di questo film è la controcaricatura del soldato tedesco fornita da Sam Rockwell con il malinconico capitano Klenzendorf.

Bombshell. Il film di Jay Roach racconta lo scandalo che nel 2016 travolse FoxNews e il suo padre padrone Roger Ailes. Ma è la triade Charlize Theron-Nicole Kidman- Margot Robbie a farci rimpiangere il fatto che di questo film (tratto da una storia vera) difficilmente vedremo un sequel.

His house. Anche se non è proprio un horror classico come poteva esserlo Get out, anche il film di Remi Weekes sfrutta i canoni degli horror e dei thriller per suggerire che gli orrori della realtà sono sempre i peggiori. I due protagonisti sono pazzeschi: Sope Dirisu, che ci ha già preso a mazzate in Gangs of London, e Wunmi Musaku, che ci ha già mandato al tappeto in Lovecraft Country.