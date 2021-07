Cinquanta più uno. Il Giffoni film festival (uno degli appuntamenti più importanti e longevi al mondo sul cinema per ragazzi) ha preso le misure alla pandemia ed è riuscito a proporre un’edizione quasi “normale”, almeno più normale del 2020. L’anno scorso, infatti, come molte altre manifestazioni culturali, il festival di Giffoni Valle Piana – un piccolo comune sulle colline a pochi chilometri di Salerno – ha dovuto adattarsi, dividendo l’edizione in tre parti, due ad agosto e una a dicembre, che si è svolta interamente online. Quest’anno invece si è tornati alla vecchia collocazione, alla fine di luglio, dal 21 al 31, nonostante la sovrapposizione con la 74ª edizione del festival di Cannes, che si è svolta pochi giorni prima dell’inaugurazione di quello di Giffoni, risucchiando come un buco nero star, professionisti del settore e giornalisti.

All’edizione 50Plus hanno comunque partecipato tremila ragazzi che, insieme ad altri duemila sparsi in 36 hub (26 in Italia e dieci all’estero), dovranno giudicare 101 film provenienti da 35 paesi. La selezione è molto varia: si va dai corti di animazione per le giurie dei più piccoli a quelli scelti per quelle dei più adulti, film ai quali la categorizzazione come film per ragazzi va decisamente stretta. Anche nelle sezioni dedicate a bambini più grandi e agli adolescenti i selezionatori non si pongono molti limiti. Non ci sono argomenti tabù, ma l’argomento in sé non è mai un criterio di scelta.

In ogni caso questa grande giuria “non professionale” difficilmente premierà un’opera per ragioni diverse dal gradimento. Prima della fine della manifestazione, saranno sfilati nella cittadella del cinema 120 ospiti italiani e ai film in concorso sono affiancate delle anteprime di prodotti più commerciali come Jungle cruise, avventura Disney con Dwayne “The Rock” Johnson ed Emily Blunt, il primo lungometraggio dei Paw Patrol o anche la presentazione del nuovo (temutissimo dai genitori) film dei Me contro te.