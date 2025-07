Anche se al cinema ci vanno sempre in pochi e nonostante siamo arrivati al momento del massimo rallentamento prima del buco di agosto, da qui alla fine di luglio usciranno ancora alcuni titoli che, se non altro, stimolano un po’ di curiosità.

Cominciamo da Superman. Quello già in sala in questi giorni è un reboot, quindi si riparte dal principio: ci sono Superman/Clark Kent (David Corenswet, visto in Twisters e nella miniserie Netflix Hollywood), Lois Lane (Rachel Brosnahan, brillante protagonista di La fantastica signora Maisel), l’arcinemico Lex Luthor (Nicholas Hoult) e addirittura Jor-El, il padre di Superman che nel classico di Richar Donner del 1978 era interpretato nientemeno che da Marlon Brando, mentre qui abbiamo Bradley Cooper. Per la regia i Dc Studios (casa di produzione appena nata con la benedizione della Warner Bros) si sono affidati a James Gunn, il re Mida che a suo tempo ha trasformato I guardiani della galassia (Marvel) in una miniera d’oro. Difficile immaginare qualcosa di davvero nuovo per le avventure del kryptoniano caduto sulla Terra, ma quello che importa è “l’aggiornamento” del messaggio. Vedremo.

Un altro grandissimo classico dei fumetti dei supereroi, stavolta sponda Marvel, sono I Fantastici Quattro (i miei preferiti, da bambino, insieme a L’Uomo Ragno). Qui forse potrebbe sembrare indelicato parlare di reboot, visto che i precedenti tentativi di portare al cinema i personaggi creati nel 1961 da Stan Lee e Jack Kirby sono stati fallimentari. Forse per questo (e magari anche per invertire una certa tendenza al flop), il cast di I Fantastici Quattro. Gli inizi è di grande richiamo: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach (The Bear) e Joseph Quinn (Il gladiatore 2), nei ruoli rispettivamente di Reed Richards/Mister Fantastic, Susan Storm/la Donna Invisibile, Ben Grimm/La Cosa e Johnny Storm/La Torcia umana. Completano la squadra Julia Garner (Silver Surfer) e l’ineffabile Paul Walter Hauser (L’uomo talpa). Almeno per gli amanti dei fumetti sembra sensata l’ambientazione “vintage”, ovvero retro-futuristica, ispirata agli anni sessanta. Il film uscirà il 23 luglio.

Il 19 luglio esce invece El jockey di Luis Ortega, una delle più intriganti proposte del concorso veneziano del 2024. Di ritorno dalla 81esima edizione della Mostra del cinema ho scritto: “Remo Manfredini (Nahuel Pérez Byscayart) è un fantino leggendario che non vince più, perso tra droghe e alcol. Il suo capo (un criminale) gli sta addosso, e a rimetterlo in sella non basta l’amore della fidanzata Abril (Úrsula Corberó, potentissima), anche lei fantina. Dalla trama potrebbe sembrare un thriller sportivo, ma come rende evidente la ‘seconda vita’ di Remo, El jockey sfugge a ogni etichetta di genere”. Lo so, non ci si capisce molto, ma il film è davvero interessante.