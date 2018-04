L’Europa è all’avanguardia nella protezione dei nostri dati

Anche Google ha i suoi problemi. Alcuni inattesi, come la petizione di migliaia di dipendenti che protestano contro la partecipazione dell’azienda a un programma del Pentagono sui droni armati in grado d’identificare più rapidamente gli obiettivi. YouTube, la piattaforma video di proprietà di Google, si è trovata a sua volta nell’occhio del ciclone quando una donna si è presentata alla sede dell’azienda a San Bruno, in California, e ha sparato sui dipendenti prima di uccidersi. Questa militante dei diritti degli animali era, a quanto pare, infastidita dalla scarsa visibilità dei suoi filmati su YouTube, al punto da volere la morte dei suoi dipendenti.

Il problema, però, è che quello che è successo è legato al modello economico delle piattaforme. L’uso gratuito di Facebook, Google, YouTube, Instagram, WhatsApp e di altre piattaforme prevede che gli utenti diano qualcosa in cambio, e questo qualcosa di solito è scritto a caratteri minuscoli nelle condizioni generali d’utilizzo, quelle che tutti firmano senza leggere attentamente. Di questo accordo fanno parte la pubblicità personalizzata, i cookie che tracciano la navigazione e l’uso non autorizzato dei dati personali. Nel 2015 un documentario della rete televisiva francotedesca Arte, Do not track , aveva mostrato chiaramente queste pratiche, ma nessuno ha voluto ascoltare.

Il caso Cambridge Analytica , in effetti, ha una natura e delle dimensioni straordinarie: quest’azienda con sede nel Regno Unito – legata a Steve Bannon, figura dell’estrema destra statunitense ed ex consulente strategico consigliere di Donald Trump – ha avuto un ruolo nelle elezioni statunitensi e nel referendum per la Brexit, avendo usato i dati degli utenti di Facebook. Una situazione che ricorda la sesta stagione della serie Homeland, come se gli sceneggiatori avessero capito il problema prima dei dirigenti dell’azienda.

Ma queste regole sono saltate molto velocemente, l’una dopo l’altra, a causa di aziende come Facebook e Google che, in pochi anni, sono diventate i padroni dell’informazione e della pubblicità online. Queste due aziende hanno monopolizzato il settore dell’informazione, ha detto la scorsa settimana il ministro degli esteri francese, Jean-Yves Le Drian, a un convegno sulle “democrazie di fronte alle manipolazioni dell’informazione”.

I social network ci rendono pazzi, o stanno impazzendo loro? O stanno diventando incontrollabili e dannosi per la società? Per lungo tempo a farsi questa domanda sono state le persone contrarie ai cambiamenti avvenutia metà degli anni duemila con l’arrivo degli smartphone fa – il primo iPhone di Apple è uscito nel giugno 2007.

In questo senso, il fatto di non essere connessi o di non avere uno smartphone o un account su Facebook, farebbe di voi automaticamente delle persone sospette:

Il modello economico delle piattaforme non spiega tutto. L’importanza che hanno assunto nelle nostre vite e nelle società in tutto il mondo, ha fatto emergere degli aspetti inquietanti: dalle utopie libertarie all’incubo del totalitarismo, il passo è breve.

Eric Schmidt – a lungo amministratore delegato di Google e tuttora nel consiglio d’amministrazione di Alphabet, la holding del gruppo – è al centro delle petizioni dei dipendenti dell’azienda contro la partecipazione di alcune ricerche del Pentagono: fa parte del comitato che si occupa del progetto Maven, tra i cui potenziali effetti potrebbe esserci quello di permettere ai droni armati di decidere da soli, attraverso l’intelligenza artificiale, di eliminare un obiettivo, anche se Google nega.

Uno degli effetti della crisi che ha colpito il mondo della tecnologia è quello di aver fatto improvvisamente sembrare l’Europa come il continente della ragione. Il mese prossimo entrerà in vigore il regolamento generale di protezione dei dati personali (Rgdp) che è la norma più avanzata in tutto il mondo su questo tema.

Considerati fuori moda e troppo protezionisti, gli europei oggi sono visti come dei precursori, al punto che il New York Times ha titolato in prima pagina: Can Europe lead on privacy? (L’Europa può dare l’esempio sulla privacy?). L’autore, Tom Wheeler, fino al 2017 è stato presidente della commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti.

L’idea che si fa strada in tutto il mondo è quella di regolamentare questo settore. Una cosa che finora è stata percepita come un capriccio dell’Europa, ma che è considerata sempre più indispensabile anche negli Stati Uniti. L’ultimo argine contro l’eccessivo potere delle aziende che non hanno saputo proteggersi da quel male che avevano inizialmente identificato. Il nemico, in fin dei conti, era dentro di loro.