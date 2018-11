La Russia vuole la guida dell’Interpol

In teoria l’elezione, prevista per il 21 novembre, del presidente dell’Interpol, l’organizzazione internazionale della polizia criminale con sede a Lione (in Francia), non dovrebbe suscitare più di tanto interesse. Eppure la osservano con attenzione tutti quelli che temono la crescente influenza dei regimi autoritari sugli organismi internazionali.

A ottobre una cinese si è presentata alla polizia francese per denunciare la scomparsa del marito. La vicenda è diventata interessante quando si è scoperto che l’uomo scomparso era Meng Hongwei, presidente dell’Interpol ed ex viceministro della sicurezza in Cina.

Meng Hongwei era stato convocato nel suo paese e aveva avuto appena il tempo di inviare un messaggio in codice alla moglie, in Francia. Poi è scomparso. Dopodiché ha inviato una lettera di dimissioni con una sola frase alla sede dell’Interpol. Le autorità cinesi hanno confermato che Meng Hongwei è stato arrestato con l’accusa di corruzione.

Reputazione macchiata

La vicenda ha sorpreso tutti, perché la Cina fa molti sforzi per presentare i suoi candidati per gli incarichi-chiave delle organizzazioni internazionali, e farne sparire uno al di fuori di ogni contesto legale macchia la sua reputazione.

Gli stati che fanno parte dell’Interpol hanno archiviato il tutto come una faccenda interna cinese (cosa che è), decidendo di guardare dall’altra parte.

Ma la quesitone diventa politica nell’ambito della corsa alla successione di Meng Hongwei. In lizza ci sono due candidati. Uno è sudcoreano, l’altro russo. Il russo, Alexandr Prokopčuk, è stato un alto funzionario del ministero dell’interno ed è attualmente il vicepresidente dell’Interpol.