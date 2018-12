La legge del caos di Donald Trump

Quando Donald Trump dichiara che “gli Stati Uniti non possono più essere il gendarme del mondo”, si pongono due interrogativi: il mondo ha davvero bisogno di un gendarme? E se la risposta è “sì”, chi sarà questo gendarme?

La posizione di Trump non è una novità. Il presidente degli Stati Uniti aveva già messo in chiaro le cose durante la campagna elettorale del 2016. Ma questa tesi, pronunciata in Iraq dopo la brusca decisione della Casa Bianca di ritirare le truppe dalla Siria, assume una certa concretezza, per la prima volta dall’elezione di Trump.

Non dobbiamo dimenticare che lo stesso Trump, appena un anno fa, aveva autorizzato il lancio di missili sulla Siria dopo un attacco chimico, assumendo in quell’occasione il ruolo di “gendarme” accanto ai francesi e ai britannici per punire una violazione del divieto di questo tipo di armamenti.

Al posto di Washington

Assistiamo dunque a un’evoluzione importante nel comportamento del presidente degli Stati Uniti, che ormai lascia campo libero al suo istinto politico. Il passo indietro di Washington potrebbe anche essere una buona notizia. Tutto dipende da chi ne prenderà il posto.

Dalla fine della seconda guerra mondiale gli Stati Uniti sono di fatto la prima potenza economica e militare, ma spesso hanno imposto le loro regole personali, rovesciando governi legittimi come in Iran nel 1953 o in Cile nel 1973, e seguito i princìpi della guerra fredda e non del diritto.