Le concessioni di Putin davanti al malcontento dei russi

In questi ultimi anni Vladimir Putin è sembrato invulnerabile. La sua popolarità è stata drogata dai successi internazionali, come l’annessione della Crimea nel 2014 o l’impegno nella guerra in Siria. Eppure è sul “fronte” interno che il presidente russo ha finito per trovarsi in difficoltà, per la prima volta da tempo.

Il 20 febbraio la tensione era palpabile nel discorso rivolto da Putin alla nazione: l’attenzione alle questioni internazionali è stata notevolmente ridotta rispetto all’anno scorso, a beneficio delle misure economiche e sociali soprattutto per le famiglie, incoraggiate a fare più figli.

Nel 2018 Putin è stato rieletto al primo turno con tre quarti delle preferenze, e di sicuro avrebbe vinto anche se il suo principale avversario fosse stato autorizzato a candidarsi. Il presidente controlla il paese senza interruzioni dal 2000, compreso il periodo segnato dall’inversione dei ruoli con Dimitri Medvedev.

Cause facili da individuare

Tuttavia negli ultimi mesi, secondo alcuni sondaggi, Putin avrebbe perso oltre metà della sua popolarità. In Russia tutti i segnali lasciano pensare a un profondo malcontento popolare.

La causa di questo malcontento è facile da individuare: l’estate scorsa, in pieno svolgimento dei campionati mondiali di calcio, il governo russo ha annunciato l’aumento dell’età pensionabile (immutato dal 1932) da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 63 anni per le donne.

Di sicuro ha influito anche l’aumento dell’iva, portata a gennaio dal 18 al 20 per cento nonostante i redditi dei russi siano calati per il quinto anno consecutivo. L’incremento degli introiti finanziari per lo stato, grazie all’aumento dell’iva e a quello del prezzo degli idrocarburi, permette a Putin di investire nelle infrastrutture e annunciare alcune misure sociali per ridare speranza alla popolazione.