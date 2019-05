La disillusione del Sudafrica alle urne

Venticinque anni fa il Sudafrica, finalmente libero dall’apartheid, viveva le prime elezioni a suffragio universale della sua storia. L’entusiasmo era tale che i seggi restarono aperti ben oltre l’orario previsto per accogliere gli elettori rimasti in fila per ore.

L’eroe di quel giorno si chiamava Nelson Mandela, un uomo che aveva trascorso un quarto di secolo in prigione per il suo ruolo alla guida dell’Anc, l’African national congress. Mandela sarebbe stato eletto presidente e, caso raro, avrebbe rifiutato un secondo mandato, convinto di aver compiuto la sua missione di portare il Sudafrica alla democrazia e scegliendo, arrivato alla soglia degli ottant’anni, di cedere il passo alla generazione successiva.

La saggezza del vecchio detenuto di Robben Island non è stata trasmessa ai suoi due successori, Thabo Mbeki e soprattutto Jacob Zuma. Nell’arco di due decenni, la cattiva gestione e una corruzione folle hanno compromesso lo sviluppo di un paese promettente, al punto da generare una profonda collera e una totale disaffezione da parte del popolo.

La mani sullo stato

Inizialmente Mandela avrebbe preferito come successore Cyril Ramaphosa, giovane avvocato e poi leader del sindacato dei minatori neri di cui aveva scoperto i talenti durante il negoziato con i dirigenti bianchi. Tra l’altro è a Ramaphosa che il Sudafrica deve la sua splendida costituzione.

Ma la direzione dell’Anc scelse i leader che avevano vissuto l’esilio alle figure interne. Thabo Mbeki, figlio di un ex compagno di cella di Mandela, è stato il primo presidente dopo il grande leader. Tuttavia le sue scelte economiche troppo liberali e la sua colpevole cecità rispetto alla pandemia di aids hanno causato i primi fallimenti della giovane democrazia. Mbeki è stato poi sostituito da Jacob Zuma, uomo di tutt’altro temperamento, ex capo dei servizi segreti dell’Anc in esilio, poligamo convinto e soprattutto incline a lasciare campo libero alla corruzione. È sotto il governo di Zuma che in Sudafrica si è cominciato a parlare di state capture, di mani sullo stato.