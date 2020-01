Nel nuovo decennio riparte la corsa agli armamenti

Siamo entrati in un’epoca radicalmente diversa, e non mi riferisco soltanto alla Corea del Nord, che non sembra affatto disposta a rinunciare alla bomba atomica e promette una “sorpresa” strategica, o alla ripresa del programma nucleare iraniano dopo l’ uscita degli Stati Uniti dall’accordo del 2015 .

In un’era in cui gli stati non combattono più frontalmente, gli eserciti diventano strumenti di potenza politica

La settimana scorsa Mosca ha annunciato che le unità di combattimento saranno dotate di un nuovo tipo di missile “ipersonico” capace di raggiungere la sconvolgente velocità di seimila chilometri orari e cambiare autonomamente traiettoria. Il missile, provvisto di una testata nucleare, sarebbe sostanzialmente ingestibile per i sistemi antimissile attuali.

L’annuncio ha sorpreso Washington. Si sapeva che i russi stavano lavorando al progetto (Vladimir Putin lo aveva ammesso pubblicamente) ma nessuno si aspettava un avanzamento così rapido.

Gli Stati Uniti non dispongono ancora della nuova tecnologia né di un sistema per contrastarla, anche perché da tempo hanno abbandonato il settore. Il governo di Washington cercherà di eliminare questa debolezza, ma ci vorranno tempo e grandi investimenti nella ricerca.

Perché tutto questo sta accadendo proprio ora?

Il primo motivo è che i trattati sul disarmo e controllo firmati alla fine della guerra fredda tra Russia e Stati Uniti stanno per scadere, compromettendo l’intero quadro giuridico che frenava i due paesi con i più grandi arsenali nucleari. Nel frattempo la Cina, non coinvolta dai tratti, ha rilanciato lo sviluppo nucleare militare e non vuole ascoltare gli inviti di Donald Trump per avviare un ipotetico negoziato.

Il secondo motivo è il clima di sfida che ha riportato il mondo al classico sistema dei rapporti di forza. Paradossalmente, in un’era in cui gli stati non combattono più frontalmente, gli eserciti diventano strumenti di potenza politica.