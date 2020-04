Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha descritto il Covid-19 come “la prova più difficile che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi 75 anni”, cioè dai tempi della seconda guerra mondiale. Sarebbe potuto essere il discorso di un generale in piena battaglia, e invece a pronunciarlo è un politico emarginato in mezzo a una crisi planetaria. L’Onu è nell’impasse, e lo era già prima dell’avvento del virus.

Nonostante le richieste di molti paesi, il Consiglio di sicurezza non si è ancora riunito per discutere la pandemia, segno della sua eclissi e della sua paralisi. Eppure l’autorità politica e morale delle Nazioni Unite sarebbe estremamente utile per riunire governi divisi in una battaglia comune contro un nemico che non conosce ideologie né frontiere.

Nel mese di marzo la presidenza del Consiglio di sicurezza è toccata alla Cina, e l’atmosfera è stata avvelenata dalla decisione di Donald Trump di definire il Covid-19 “un virus cinese”, a cui ha fatto da contraltare l’accusa rivolta da Pechino agli Stati Uniti di aver impiantato il patogeno in Cina. Uno scambio puerile, soprattutto considerando la posta in gioco al livello mondiale. Il segno evidente di un mondo disunito. A peggiorare le cose c’è il fatto che il Consiglio di sicurezza non può più fisicamente riunirsi dalla metà di marzo a causa dell’impennata di casi a New York.

Il calvario della guerra prosegue

Il segretario generale ha lanciato un appello personale (non in quanto carica più alta dell’organizzazione) a fermare tutti i conflitti durante la lotta contro l’epidemia. Ha ottenuto qualche piccolo successo, ma nessuno dei grandi conflitti in corso è cessato come per magia, e di sicuro Guterres non è riuscito a mettere fine al calvario di milioni di profughi e sfollati.

António Guterres fa quello che può. Il talento del politico portoghese non è in discussione. Ma l’epoca in cui viviamo è molto difficile. Le Nazioni Unite non sono altro che il riflesso della volontà degli stati che ne fanno parte: se gli stati non riescono a dialogare, la macchina si inceppa.