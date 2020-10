Prigioniero dei giochi politici Saad è il figlio di Rafiq Hariri , ex primo ministro e imprenditore assassinato nel 2005. Per oltre sei anni Saad ha gestito il Libano, senza riuscire (sempre che ci abbia provato) ad avviare le riforme chieste dalla popolazione, che si parli della crisi dei rifiuti a Beirut, delle interruzioni ripetute della corrente elettrica o della crisi del sistema finanziario che continua ad aggravarsi.

Dopo un anno e con una situazione ben più catastrofica, Hariri ha ottenuto un voto risicato in parlamento per cercare di formare un nuovo governo. La notizia è paradossale, nonché un simbolo evidente della paralisi del sistema libanese .

Saad Hariri promette un governo riformista e specialisti “indipendenti”, parole che ricalcano la proposta francese di Emmanuel Macron, condizione per lo sblocco dei finanziamenti internazionali. Ma intanto ha già promesso il ministero delle finanze a un esponente della comunità sciita, come preteso dal presidente del parlamento Nabih Berri. Una decisione che intacca immediatamente la credibilità del primo ministro.

Il fallimento è dunque scontato? È un timore giustificato, perché in Libano non esiste nessuna delle condizioni necessarie per rompere con il sistema responsabile della catastrofe.

Il 22 ottobre è stato installato un nuovo pugno, finanziato da Baha Hariri, fratello (e rivale) del nuovo primo ministro. Queste battaglie interne alla famiglia Hariri sono più significative delle dichiarazioni ufficiali.

Tanto rumore per nulla, dunque. In questo momento non ci sono buoni auspici per i libanesi, che ormai non credono più alla prospettiva di una rivoluzione imminente né tanto meno al miracolo di una riforma spontanea della classe politica.

(Traduzione di Andrea Sparacino)