Questo articolo doveva essere pubblicato il 5 agosto 2020. Raccontava la storia di una gioventù disincantata in un paese che non ha più nulla da offrirle. “Ha ancora senso dopo l’esplosione del porto che ha devastato Beirut il 4 agosto?”, ci siamo chiesti in redazione. Abbiamo ritenuto che ce l’ha, forse ancora più di prima. Ancora più di prima la gioventù libanese si sente presa in ostaggio e, nella stragrande maggioranza dei casi, pensa solo a partire. Compresa quella gioventù dorata, che ha trascorso l’estate nella località turistica di Faqra e i fine settimana nei bed & breakfast più lussuosi del paese e per cui la crisi (quasi) non esiste. E compresi anche alcuni di quei rari privilegiati che hanno accesso ai dollari, per i quali la vita in Libano non è mai stata così economica.

“Dal giorno dopo l’esplosione io e mio marito abbiamo preso la decisione: facciamo i bagagli e partiamo per Dubai”, racconta Nayla, 35 anni, che sperava di poter restare in Libano almeno fino alla fine dell’anno, nonostante la crisi. “Per la prima volta ho sentito che i miei figli erano in pericolo e che io non ero in grado di proteggerli”, confessa con un nodo alla gola. “L’esplosione ha rafforzato il mio desiderio di lasciare il paese al più presto, di andare in un posto in cui non siamo costantemente traumatizzati”, si sfoga Marc (il nome è stato cambiato), un regista di 31 anni. È un duro colpo, perché a lungo i giovani hanno dato l’impressione di vivere nel rifiuto della realtà.

Facciamo un balzo indietro, al giugno del 2016. Sono le 22. Ammassati intorno alla lunga piscina di un lussuoso stabilimento balneare a Kaslik, una località a nord di Beirut, circa cinquecento studenti si dimenano al ritmo delle musiche di Drake e Rihanna. Una scena banale: è una serata d’estate come tante altre, in cui le zaffate di alcol si mescolano alle lunghe spirali di fumo delle sigarette e all’odore del mare. Ma quella sera i ragazzi brindano al loro futuro. “Avevo appena preso il diploma, stavo per entrare nel mondo del lavoro e vedevo per me un avvenire grandioso”, ricorda Jad, che oggi ha 24 anni. “Avevo così tanta speranza!”, sospira.

I traumi del passato

Spesso disincantati, a volte distaccati, i giovani portano su di sé i traumi di un Libano che non si è preso il tempo di fare pace con il proprio passato. In un paese politicamente paralizzato dalla fine della guerra, molti ragazzi hanno scelto di vivere alla giornata, approfittando di quel poco che il Libano gli può offrire, anche a costo di dare un’immagine riduttiva e poco lusinghiera. Un’ampia fetta dei giovani sembra non avere altra preoccupazione che quella di fare festa, sempre e ovunque, di voler lasciare il paese al più presto o di farsi una posizione grazie alle relazioni familiari. I più benestanti dettano il modello di riferimento con le loro serate stravaganti, gli abiti di lusso e i telefoni all’ultimo grido. Le rare volte che la politica bussa alla porta, come nel caso delle elezioni studentesche, sono i partiti tradizionali a muovere le fila, rafforzando la sensazione che le giovani generazioni non abbiano voglia di rompere con il Libano dei loro genitori.

La situazione però è tutt’altro che idilliaca. Per i nuovi diplomati, l’ingresso nell’età adulta è un percorso a ostacoli. Alcuni già si trascinano dietro il peso dei debiti contratti per poter accedere a un sistema universitario dominato dai privati, e tutti devono fare i conti con una disoccupazione giovanile che, ufficialmente, raggiunge il 36 per cento. In teoria, ci sono già tutti gli elementi per favorire un sussulto collettivo verso il cambiamento, in un paese che non offre alcuna prospettiva di futuro, e dove l’età media della popolazione è 26 anni. Eppure in quel periodo ancora si esalta la “resilienza” del Libano, senza presidente da due anni. Nel 2016 la crescita oscilla tra l’1 e l’1,8 per cento, ma una brezza fresca soffia sulla scena politica.

L’ingresso senza precedenti di Beirut Madinati (Beirut la mia città) alle elezioni municipali di maggio segna i primi passi della società civile e attrae una parte dei giovani che tentano di rompere con le dinamiche comunitarie e di emanciparsi dalle affiliazioni o dalle simpatie settarie familiari. Beirut Madinati non riesce a reggere il confronto con i due principali blocchi politici, l’Alleanza dell’8 marzo e l’Alleanza del 14 marzo, ma i risultati ottenuti (circa il 30 per cento dei voti) vanno oltre il piano simbolico, ampliando la breccia aperta un anno prima dalla campagna “Voi puzzate!”, che aveva l’obiettivo di denunciare l’inerzia e la corruzione delle autorità nella crisi dei rifiuti.

Il susseguirsi degli eventi indica un desiderio di rinnovamento, ma i tentativi di cambiamento si scontrano con un sistema resistente e ben oliato. La società civile ottiene solo un seggio alle elezioni legislative del 2018, mentre una parte dei giovani si richiude nei riflessi comunitari o si disinteressa alla politica. Il voto d’altronde è segnato da un forte astensionismo: l’affluenza si ferma al 49,2 per cento, contro il 54 delle elezioni di nove anni prima. “Pensavo che le elezioni del 2018 avrebbero permesso di migliorare le cose. Ma è solo peggiorato tutto: la disoccupazione, il razzismo, l’ingiustizia e la corruzione”, riassume Khaled, un ingegnere di 27 anni originario di Tripoli.