Ma l’epidemia ha assestato il colpo di grazia a un’economia moribonda e in particolare alla moneta nazionale, ormai in caduta libera. La crisi sanitaria ha messo a dura prova una popolazione già molto provata. Oggi metà dei libanesi vive al di sotto della soglia di povertà e non esistono ammortizzatori sociali per sostenere coloro che hanno perso ogni fonte di reddito a causa dell’isolamento.

In alcuni paesi l’arrivo del virus si è aggiunto a crisi politiche e finanziarie profonde, peggiorando una situazione già esplosiva. Il Libano è sicuramente uno di questi, e oggi si trova in un’impasse totale.

A questo punto il governo spera di ottenere dal Fondo monetario internazionale un prestito da oltre venti miliardi di dollari per i prossimi cinque anni. Hezbollah, organizzazione filoiraniana, all’inizio si è opposta con determinazione all’idea, ma alla fine ha dovuto piegarsi in mancanza di altre soluzioni.

Il 6 aprile il presidente Michel Aoun ha provato a lanciare un appello “all’unità nazionale senza divisioni” per salvare il paese, ma una parte dell’opposizione ha respinto il suo invito, in particolare Saad Hariri, rientrato da un lungo soggiorno a Parigi e particolarmente agguerrito.

Il problema è che l’aiuto finanziario impone la realizzazione di riforme che negli ultimi anni nessun governo è stato in grado di fare, perché per riuscirci bisognerebbe rimettere in discussione le fondamenta dell’economia di rendita su cui poggia l’intero paese.

Per molto tempo il Libano è sembrato un’eccezione in Medio Oriente, come un funambolo sospeso su un filo. Oggi non è più così. Il paese non ne ha più i mezzi e la popolazione è allo stremo. Il covid-19 ha spazzato via il passato, e ora il futuro appare molto incerto.

