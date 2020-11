Ormai è la sfida principale per ogni nuovo presidente degli Stati Uniti: definire una “politica cinese”. Il rapporto tra Washington e Pechino, infatti, è il fulcro delle relazioni internazionali del ventunesimo secolo.

La Cina non ha ancora reagito ufficialmente alla vittoria di Joe Biden. Questa scelta, naturalmente, non è stata dettata dalla volontà di evitare l’ira di Donald Trump, ma dal fatto che i rapporti tra i due giganti sono diventati talmente conflittuali che il governo cinese preferisce tergiversare.

Biden ha un vantaggio su Trump: conosce la Cina da più tempo. Il suo primo soggiorno, infatti, risale al 1972, quando era un giovane senatore e i due paesi avevano appena stabilito un rapporto diplomatico. In seguito, come vicepresidente, Barack Obama l’ha incaricato di sviluppare le relazioni con Xi Jinping, allora discreto numero due cinese che si preparava a diventare il numero uno.

Biden ha dichiarato che quello con la Cina sarà il rapporto internazionale più importante per gli Stati Uniti. Questo però non significa che la posizione di Washington sarà più “morbida”, come ha prontamente insinuato Trump.

In un testo pubblicato dalla rivista Foreign Affairs a marzo, Biden ha riconosciuto che bisogna “inasprire i toni” rispetto alla Cina. Sicuramente si tratta dell’unica concessione fatta a un’iniziativa di Trump.