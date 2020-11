Nei rapporti di forza internazionali esiste un fattore che non dipende né dalle dimensioni dell’esercito né da quelle dell’economia: è il soft power, la capacità d’influenza di un paese attraverso altri mezzi. Ne è un esempio il cinema hollywoodiano, che nel corso degli anni ha saputo diffondere in tutto il mondo il “sogno americano”.

In questo 2020 caratterizzato da sconvolgimenti estremi, l’immagine dei grandi paesi (una componente del soft power) ha subìto enormi variazioni. Un sondaggio realizzato in Germania ha rilevato un’improvviso aumento della simpatia per gli Stati Uniti dopo l’elezione di Joe Biden, laddove l’immagine del paese era stata fortemente intaccata durante il mandato di Donald Trump.

Alla domanda: “Chi è il partner più importante della Germania?”, la risposta più comune resta “la Francia”, ma il divario con gli Stati Uniti si è ridotto del 15 per cento. Questa evoluzione non è trascurabile, soprattutto in un momento caratterizzato dal dibattito tra francesi e tedeschi sull’autonomia strategica europea, con Berlino più incline ad avvicinarsi a Washington e Parigi decisa a non perdere la rotta europea.

Pechino e Parigi sulla difensiva

La Cina è un altro esempio spettacolare del cambiamento nel soft power. L’immagine di Pechino, infatti, ha subìto un crollo nell’opinione pubblica europea. Uno studio condotto in tredici paesi indica una tendenza costante in gran parte dell’Europa: il 60 per cento degli intervistati, infatti, ha un’opinione negativa o molto negativa della Cina.

Il gigante asiatico paga sicuramente il fatto di essere la terra d’origine della pandemia, oltre a una diplomazia aggressiva (in primavera l’ambasciatore cinese in Francia è stato convocato dal ministero degli esteri), alla stretta su Hong Kong e alle sofferenze inflitte agli uiguri. Ma nello studio pubblicato dall’Ifri, un istituto di studi francese, gli intervistati hanno indicato come primo motivo della loro opinione negativa il mancato rispetto dei diritti umani. Un altro elemento significativo è che non esistono differenze di valutazione sulla Cina in base alle tendenze politiche dei francesi intervistati. È un fatto assolutamente raro.