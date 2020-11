Le immagini che ritraggono il presidente francese Emmanuel Macron tra le strade distrutte di Beirut, a 48 ore dall’esplosione che il 4 agosto aveva devastato il porto della capitale libanese, oggi sembrano molto lontane. In quell’occasione il presidente si era impegnato con la popolazione a sostenere un “patto nazionale” rinnovato, riconoscendo il dissenso espresso dai libanesi per la loro classe dirigente.

Tre mesi dopo, il Libano è ancora completamente bloccato. L’iniziativa con cui Macron si è impegnato personalmente non ha prodotto alcun risultato, al punto che il presidente francese, in una lettera indirizzata in settimana al suo collega libanese Michel Aoun, ha messo in chiaro che allo stato attuale la comunità internazionale non può aiutare il Libano, ormai allo stremo.

Il 26 novembre l’Eliseo ha annunciato una riunione in videoconferenza per il 2 dicembre, con l’obiettivo di stanziare un aiuto umanitario per il Libano. Ma i miliardi di euro di aiuti strutturali restano condizionati alla realizzazione di riforme profonde che il Libano non sembra in grado di avviare.

Dramma silenzioso

Macron sembra impotente davanti all’ostruzionismo prolungato della classe politica libanese rispetto a qualsiasi riforma che possa intaccarne i privilegi.

Il primo ostacolo è la mancanza di un governo. Ormai da mesi una squadra di tecnici si occupa dell’amministrazione basilare dello stato. Il primo ministro incaricato, Saad Hariri, lo stesso che si era dimesso un anno fa a causa della pressione della piazza, non riesce a ottenere un consenso.

Ma c’è di peggio. Tra le condizioni per lo sblocco degli aiuti essenziali c’era la richiesta di un audit della banca centrale e delle grandi istituzioni devastate dalla corruzione. Questo punto faceva parte del programma accettato dai politici incontrati da Macron.

L’audit, però, si è rivelato impossibile, tanto che la commissione internazionale che avrebbe dovuto occuparsene ha gettato la spugna e ha lasciato il Libano perché non riusciva a ottenere i documenti richiesti.