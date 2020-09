Si potrebbe parlare di teatralizzazione della crisi, se solo in ballo non ci fosse il destino di un paese intero. La sera del 27 settembre, al palazzo dell’Eliseo, il presidente francese Emmanuel Macron ha scrupolosamente messo in scena la sua collera dopo il fallimento del suo piano d’azione per fare uscire il Libano dalla crisi. Rispondendo alle domande dei giornalisti da Beirut e dei cittadini libanesi su Facebook, con l’espressione contrita, Macron ha parlato del “tradimento collettivo” da parte della classe politica libanese.

È stata una scena drammatica per mantenere artificialmente in vita l’iniziativa che molti libanesi considerano ormai morta e sepolta, e che parecchie persone ritenevano condannata in partenza.

Osservando il presidente francese è difficile non interrogarsi sulla legittimità del suo tono, della sua collera, delle sue accuse e perfino del suo giudizio su cosa deve o non deve fare un paese sovrano. Difficile, soprattutto, immaginare il capo di stato francese comportarsi nello stesso modo con un altro paese senza farsi mettere alle corde.

Le contraddizioni del piano francese

Ma questi dubbi sono subito dissipati dalla disperazione di molti libanesi, incoraggiati dal sostegno della Francia e dall’appoggio finanziario che il Libano spera di ottenere dalla comunità internazionale ma che non può essere sbloccato senza condizioni.

Il piano, però, non funziona, e per disinnescare qualsiasi polemica in Francia Macron ha tenuto a fare una precisazione: “Non si tratta di un mio fallimento, ma del fallimento della classe politica libanese”. L’accaduto non è banale: i leader dei partiti confessionali libanesi non sono stati capaci di mantenere le promesse fatte di persona davanti a Macron in occasione delle due visite del presidente a Beirut dopo l’esplosione del 4 agosto.