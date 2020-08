Come aveva promesso in occasione della sua prima visita del 6 agosto, a 48 ore dalla terribile esplosione nel porto di Beirut, il presidente francese Emmanuel Macron tornerà la sera del 31 agosto in Libano, in occasione del centenario della fondazione del paese. Per dimostrare che intende incontrare tutto il Libano e non solo i suoi dirigenti caduti in disgrazia, Macron aprirà la visita con una serata in compagnia della cantante libanese Fairuz, nella sua residenza di montagna.

Arrivata alla soglia degli 85 anni, Fairuz celebrerà con un concerto storico la rinascita di Beirut dopo la guerra civile, conclusa nel 1990. Nella diva libanese Macron cerca un simbolo, in un momento in cui il paese e la sua capitale sono sprofondati in una nuova crisi esistenziale che colpisce tutti i settori: umanitario, economico, politico, sociale e morale.

Il 6 agosto Macron aveva espresso chiaramente ciò che molti libanesi gridano nelle strade dallo scorso ottobre: un rifiuto netto e collettivo di una classe politica che da trent’anni ha trasformato il Libano in un’economia di rendita. Il presidente francese aveva chiesto un nuovo “patto nazionale” cercando di fare pressione sui dirigenti attuali, ma dopo la sua partenza non è cambiato nulla. Fino alle ultime ore, in cui è emerso un consenso politico attorno a un nuovo primo ministro, l’attuale ambasciatore in Germania Mustapha Adib.

A risultare decisivo è il fatto che il presidente francese esprima la posizione dei paesi e delle istituzioni che potrebbero aiutare il Libano a superare la crisi, a condizione che sia portato a termine un processo di riforma. Il 28 agosto, a Parigi, si parlava di “mettere pressione” chiedendo un “governo con una missione”, ovvero capace di attuare le riforme che tutti ormai conoscono, dal sistema bancario alle dogane, dall’elettricità alla sanità.