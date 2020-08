Dal 7 agosto decine di migliaia di cittadini manifestano per le strade. La loro sfiducia e la loro rabbia nei confronti del governo, la cui incompetenza e il disinteresse per il benessere della gente comune ha creato le condizioni perché la tragedia del porto si verificasse, ha raggiunto nuove vette. I cappi che venivano agitati durante le proteste dimostrano quanto sia profondo il disgusto della popolazione per un’élite che per decenni ha dominato il paese e ha trascinato l’intera economia nazionale in un abisso di debito e bancarotta. Gli assalti e le occupazioni dei ministeri e delle istituzioni pubbliche fanno capire che le persone vogliono assumere il controllo diretto della nazione e non hanno intenzione di permettere ai soliti politici criminali di riprendere in mano le redini del potere.

Assistiamo alla forza irresistibile di una cittadinanza impoverita e scesa in strada per abbattere una struttura di potere che si rifiuta di farsi da parte

Gli eventi degli ultimi giorni hanno allontanato il crudele passato recente, evidenziando i pochi centri del potere nel paese che in futuro si scontreranno o più probabilmente faranno delle trattative per un nuovo sistema di governo.

Probabilmente assisteremo a nuove manifestazioni di protesta. I cittadini continueranno a contestare lo stato, che sicuramente reagirà militarmente fino a quando, nei prossimi mesi, lo scontro finirà. Questa settimana, per esempio, la popolazione ha chiesto ai finanziatori stranieri di non affidare al governo gli aiuti umanitari, nel timore che vengano sottratti, rivenduti o spartiti tra i lealisti settari.

I cittadini hanno inviato il loro messaggio e hanno evidenziato le crepe all’interno dell’élite al governo. Il 9 agosto diversi parlamentari e ministri del governo si sono dimessi a causa delle pressioni della piazza, seguiti il giorno successivo dagli altri ministri e dallo sfortunato premier Hassan Diab. In questo modo il governo ha formalizzato la propria mancanza di autorità di fronte ai cittadini.

Il Libano sta vivendo la stessa dinamica che ha segnato altri paesi arabi dopo il 2010, con la forza irresistibile di una cittadinanza impoverita e scesa in strada per abbattere una struttura di potere che si rifiuta di farsi da parte. Come in Sudan, Algeria, Siria, Egitto, Iraq e altrove, la popolazione esausta e umiliata del Libano ha dovuto scontrarsi con un regime militarizzato.

La struttura di potere del Libano è diversa da quelle di tutti gli altri paesi arabi, ed è ancora più difficile da riformare. I principali partiti confessionali – sunniti, cristiani, drusi e altri – hanno dimostrato che sanno reagire alle minacce: fanno finta di fare un passo indietro, ma poi tornano in gioco, si spartiscono di nuovo il controllo del governo e continuano ad accumulare ricchezze.

Il ruolo di Hezbollah

Gli eventi dell’anno scorso hanno screditato i principali partiti agli occhi della maggioranza dei libanesi, compresi alcuni sostenitori di quegli stessi partiti. Ora quei politici sembrano incapaci di aggirare la richiesta di un cambiamento strutturale. Forze come il Movimento patriottico libero del presidente Aoun e il Movimento il Futuro di Saad Hariri possono governare solo con il sostegno di Hezbollah, come abbiamo potuto constatare negli ultimi anni.

Hezbollah però rappresenta qualcosa di molto diverso. L’organizzazione è più potente dello stato sul piano militare e più coesa di qualsiasi altro partito settario. Inoltre è legata strutturalmente all’Iran, alla Siria e ad altri partiti del fronte della “resistenza” regionale. Hezbollah opera soprattutto dietro le quinte, attraverso alleanze mutevoli con i gruppi cristiani, sciiti e sunniti che hanno fatto parte dei diversi governi sostenuti dall’organizzazione nel corso degli anni.

È possibile che il Libano sia entrato in una fase in cui i due gruppi più potenti sono Hezbollah e il movimento di protesta, disorganizzato ma probabilmente inarrestabile, che vuole sostituire l’attuale struttura di potere con un sistema di governo più democratico e basato sullo stato di diritto.

Se i manifestanti riusciranno a sfruttare l’immenso supporto popolare per dar vita a un processo politico efficace, potrebbero davvero sconfiggere e rimuovere le élite del potere, per poi organizzare elezioni parlamentari con la supervisione di gruppi indipendenti. In questo modo verrebbero raggiunti due dei principali obiettivi della protesta. È probabile che assisteremo a un negoziato intenso per la creazione di una nuova legge elettorale non confessionale che possa permettere un ritorno al voto e successivamente l’elezione di un nuovo presidente e la costruzione di un sistema di governo completamente rinnovato. Questo processo, idealmente, dovrebbe essere gestito da un governo di emergenza formato da tecnici rispettati, il cui obiettivo sarebbe solo quello di stabilizzare l’economia e aiutare una popolazione allo stremo.

Senza dubbio molti esponenti dell’élite si opporranno a questo scenario, ma probabilmente, se rispetterà una serie di criteri, Hezbollah lo accetterà. L’organizzazione non permetterà allo stato libanese di sgretolarsi e non vuole governare il Libano da sola, ma allo stesso tempo non ha intenzione di cedere le sue sofisticate armi che per due volte hanno costretto Israele a un cessate il fuoco e hanno messo in piedi un meccanismo di deterrenza al confine tra Israele e Libano.

Quindi la grande sfida per i manifestanti e per tutti i libanesi è quella di fare un compromesso con Hezbollah che permetta a un governo serio di assumere il potere per un lungo periodo di transizione, dando il via alla rinascita del paese e tenendo le divisioni di Hezbollah momentaneamente fuori dal tavolo del negoziato. Se tutto questo succederà davvero e arriverà il giorno in cui i libanesi chiederanno a Hezbollah di rinunciare alle sue strutture militari autonome, forse sarà possibile che queste vengano gestite dal ministero della difesa.