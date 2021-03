Le grandi manovre sono cominciate: a due mesi dall’insediamento, Joe Biden si prepara ad affrontare il tema che ritiene più importante in politica estera, i rapporti con la Cina.

Il 12 marzo il presidente degli Stati Uniti parteciperà a un vertice in videoconferenza, il primo dal 20 gennaio, con i leader di quello che viene chiamato Quad, ovvero Stati Uniti, Australia, India e Giappone. Questa struttura informale è stata creata nel 2007 e finora ha vissuto fasi alterne.

Oggi le quattro potenze della zona indo-pacifica condividono i problemi nei rapporti con Pechino. L’India, in passato la più reticente a far parte di un’alleanza diretta contro la Cina, non ha più dubbi dopo gli incidenti alla frontiera dell’estate scorsa e dopo che un attacco informativo cinese ha privato della corrente elettrica i venti milioni di abitanti di Mumbai.

Tentativo di concertazione

Biden sonderà l’umore degli altri tre paesi nel quadro della ridefinizione della sua politica cinese. Al contempo il segretario di stato e quello della difesa si preparano a partire per la Corea del Sud e per il Giappone, dove l’argomento di discussione sarà sempre la Cina. Si tratta del primo viaggio all’estero per entrambi, nel segno della priorità asiatica dell’amministrazione.

Ciò che è cambiato rispetto all’epoca di Donald Trump è questo tentativo di concertazione, laddove Trump agiva da solo in nome di un’America unilaterale. Biden ha mantenuto la politica della deterrenza rispetto alla Cina, per riprendere una formula risalente alla guerra fredda, ma intende affidarsi alle alleanze.