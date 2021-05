Le immagini della catastrofe indiana suscitano prima di tutto una profonda compassione. È un bene che la solidarietà internazionale si sia attivata. Dai quattro angoli del mondo, Cina compresa, stanno arrivando i sistemi per la produzione d’ossigeno che manca negli ospedali indiani.

Considerate le caratteristiche dell’epidemia le cifre drammatiche sono destinate a salire, e le immagini dei roghi ininterrotti continueranno a perseguitarci. È la peggiore catastrofe dall’inizio dell’emergenza, segno che siamo ancora lontani dalla vittoria sul virus malgrado i progressi dei programmi vaccinali.

Ma la tragedia indiana non cancella la necessità di una riflessione su questa nuova ondata della pandemia a cui l’India non era evidentemente preparata. Al centro di questa analisi c’è per forza di cose il primo ministro indiano Narendra Modi, e più precisamente la “tracotanza” di Modi, come ha sottolineato l’esperto francese di questioni indiane Jean-Joseph Boillot, ovvero un eccesso di fiducia in sé che si trasforma in arroganza.

Il prezzo politico

Il 20 gennaio Modi aveva partecipato in videoconferenza al forum di Davos. Il suo discorso, riascoltato oggi, ha un tono sinistro. Il primo ministro aveva infatti sottolineato il “regalo” che l’India aveva fatto al mondo sconfiggendo la pandemia. Secondo Modi l’India aveva sviluppato un’infrastruttura medica specifica contro il covid-19 e avrebbe “salvato vite” in tutto il mondo producendo i vaccini.

Forte di questa certezza, Modi si è lanciato nella campagna elettorale del Bengala Occidentale, stato dove sperava di vincere e dove ha organizzato una serie di incontri di massa senza prendere alcuna precauzione. Nel frattempo, il primo ministro ha permesso che si svolgessero colossali assembramenti religiosi lungo il Gange, con migliaia di partecipanti, e sempre senza misure protettive.