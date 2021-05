Quando una regione così complicata e strategica come il Medio Oriente si muove, bisogna sempre cercare di comprendere la tettonica delle placche diplomatiche, soprattutto se gli attori regionali come la Turchia, l’Arabia Saudita, l’Egitto e l’Iran cambiano orientamento e in ballo ci sono la pace e lo sviluppo economico.

Il processo è cominciato a gennaio, quando l’Arabia Saudita ha organizzato ad Al Ula un vertice dei paesi del Golfo più l’Egitto. L’evento ha segnato la riconciliazione con il Qatar mettendo fine a tre anni di screzi e al blocco imposto all’emirato dai paesi vicini per spingerlo a mettere fine alla sua azione a favore dei Fratelli musulmani e ai contatti con l’Iran. Il blocco è fallito, e gli avversari del Qatar non hanno ottenuto l’effetto sperato.

A quel punto il Qatar ha cominciato a ricoprire il ruolo di intermediario tra i suoi nuovi “amici” del Golfo e la Turchia. Bisogna ricordare che negli ultimi tre anni si è sviluppata una sorta di “guerra fredda” all’interno del mondo sunnita tra un fronte turco-qatariota e un’alleanza tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto.

La scommessa di Erdoğan

Il punto cruciale dell’equazione è la Turchia. Come abbiamo sottolineato spesso, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan si è lanciato in una diplomazia neo-ottomana, dalla Libia all’Azerbaigian passando per il Mediterraneo e la Siria. Erdoğan ha ottenuto alcuni successi, per esempio in Libia, dove ha fatto fallire un’offensiva contro Tripoli, o nella guerra dell’Azerbaigian contro l’Armenia, dove le sue armi hanno fatto la differenza.

Ma in questo momento la Turchia deve affrontare grandi difficoltà economiche, e i suoi rapporti con l’Europa e il suo tradizionale alleato americano sono piuttosto tesi. Erdoğan non ha digerito il recente riconoscimento del genocidio armeno da parte di Joe Biden.