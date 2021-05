Di solito la zona del circolo polare artico, cioè l’Artide, è associata più a questioni climatiche che geopolitiche. Eppure questa regione che racchiude il polo nord è diventata uno dei luoghi di contrasto tra le potenze.

I due ambiti, climatico e geopolitico, sono connessi, perché il riscaldamento climatico e lo scioglimento dei ghiacci valorizzano la rotta marittima del nord, che riduce della metà i tempi di percorrenza tra l’Asia e l’Europa. Inoltre questo processo facilita l’accesso alle materie prime della zona. Non una buona notizia per il pianeta, ma un’occasione per rilanciare la concorrenza.

Il Consiglio artico, organizzazione composta da otto paesi della zona ma anche da osservatori più lontani come Francia, Italia o Cina, si riunisce il 20 maggio in Groenlandia. Un vertice che si annuncia molto teso, innanzitutto perché saranno presenti i capi della diplomazia di Russia e Stati Uniti, Sergej Lavrov e Anthony Blinken, ma anche perché la Russia assumerà la presidenza di turno, con un approccio orientato all’offensiva.