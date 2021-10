Il destino non ha pietà per i libanesi. Negli ultimi due anni la popolazione del Libano ha vissuto un costante peggioramento delle condizioni di vita, ha subìto il blocco dei beni da parte delle banche, ha dovuto convivere con le carenze costanti di prodotti essenziali e ha imparato a convivere con una corrente elettrica che il più delle volte manca, senza dimenticare il cataclisma dell’ esplosione del porto di Beirut, il 4 agosto 2020 . Nel frattempo una classe politica predatrice continua a restare aggrappata al potere malgrado gli innegabili fallimenti.

Ora, come se non bastasse, è tornato lo spettro del conflitto armato, trentadue anni dopo la fine della guerra civile che per quindici anni ha trasformato Beirut in un campo di battaglia, quartiere contro quartiere, comunità contro comunità.

Il 14 ottobre gli anziani hanno rivissuto quell’incubo nel pieno centro della capitale, quando alcuni individui armati hanno sparato sui manifestanti di due partiti sciiti, Hezbollah e Amal. I morti sono stati almeno sei, oltre a numerosi feriti. Il centro della città si è improvvisamente svuotato. I negozi hanno chiuso i battenti. L’esercito è arrivato in città. La paura è tornata ad avere il sopravvento.

Queste tensioni sono dovute a un braccio di ferro a proposito di un giudice, Tarek Bitar, titolare dell’inchiesta sulla catastrofe del porto, che ha causato 216 morti e cinquemila feriti. Bitar, 46 anni, non si lascia intimidire nella sua ricerca delle responsabilità nell’esplosione del nitrato d’ammonio conservato nel porto.

Il giudice ha accusato un ex primo ministro e diversi ex ministri, e ha cercato di convocare alcuni responsabili della sicurezza. Ma si scontra con le pressioni per farlo allontanare dall’incarico, come il suo predecessore.