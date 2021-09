Dopo 396 giorni il Libano ha di nuovo un governo. Tuttavia il paese è ormai sprofondato in una crisi che non ha precedenti in tempo di pace, e l’accordo per la formazione di un esecutivo costruito intorno al primo ministro designato, Najib Mikati, non significa necessariamente la fine delle difficoltà per la popolazione libanese. Lo scetticismo è d’obbligo.

Colpito da un triplo trauma – il tracollo economico e sociale, l’impasse politica e strutturale e le conseguenze della terrificante esplosione nel porto di Beirut del 4 agosto 2020 – il Libano ha compiuto una discesa negli inferi. I tre quarti della popolazione vivono ormai al di sotto della soglia di povertà. Ovunque mancano corrente elettrica e carburante, mentre trovare medicine è diventato un percorso a ostacoli. L’esodo di chi ha la possibilità di partire svuota il paese delle sue forze vitali.

Najib Mikati, miliardario libanese sunnita, è già stato due volte primo ministro. Davvero è lui la soluzione per uscire dalla crisi? Mikati dovrà convincere la gente di non essere il rappresentante dell’ennesimo tentativo di salvare un sistema ormai screditato. Ufficialmente i ministri non hanno affiliazione, ma la composizione del governo è il prodotto di un equilibrismo di cui il Libano è da sempre maestro.

La comunità internazionale (e la Francia in particolare, in occasione della visita di Emmanuel Macron a Beirut dell’anno scorso) aveva subordinato l’erogazione degli aiuti finanziari di cui il Libano ha estremamente bisogno alla formazione di un governo di esperti. L’obiettivo non è stato raggiunto, anche perché tutti i ministri hanno in realtà un’affiliazione politica, principalmente per evitare che una fazione possa controllare più di un terzo dei componenti del governo e dunque avere un diritto di veto.