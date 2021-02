Il Libano e i suoi cittadini hanno sopportato molte avversità in questi anni. Solo negli ultimi dodici mesi si sono accumulate sofferenze di vario genere: il collasso economico, lo stallo politico, l’esplosione al porto di Beirut, una continua ribellione dei cittadini contro l’élite al potere e le conseguenze della pandemia di covid-19. Due dimensioni della condizione attuale del Libano colpiscono però in modo particolare, e fanno presagire tempi ancora più duri. Per prima cosa il Libano è diventato uno stato impoverito e sempre più militarizzato proprio come gli altri paesi arabi, dove i cittadini si ribellano contro le autorità. Contemporaneamente, le potenze regionali e internazionali che un tempo erano impegnate nel paese per i propri obiettivi sembrano meno interessate a salvarlo dal suo declino auto-inflitto.

La conseguenza più impressionante di questi processi è che il Libano ha perso la sua caratteristica distintiva di un tempo come società che spiccava rispetto agli altri paesi arabi, per lo più autocrazie centralizzate. Fin dalla sua nascita un secolo fa il Libano è stato leader regionale nelle imprese umanistiche e culturali: la stampa, l’istruzione, la ricerca, il settore bancario, il teatro, l’editoria, la pubblicità, il cinema, l’arte e altre attività. Queste fiorivano perché il pluralismo religioso e culturale del paese rendeva possibile quello che nessun altro paese arabo offriva: uno spazio sufficiente ai libanesi per sviluppare appieno i loro talenti, in una sfera pubblica libera e dinamica capace di contenere una varietà di punti di vista, che è stata l’invidia di tutti gli altri popoli della regione.

Uno dei tanti

Questa eredità si è lentamente indebolita negli anni recenti ed è crollata nell’ultimo anno, portando il Libano al punto da avere oggi molte somiglianze con due principali gruppi di paesi arabi. Da una parte ci sono i resti di paesi martoriati dalla guerra e con l’economia a pezzi come Libia, Iraq, Yemen o Siria, e dall’altra gli stati autoritari e rigidamente controllati dagli apparati di sicurezza, in cui gli individui hanno paura di esprimere in pubblico o in privato idee che contraddicono la linea ufficiale, come Egitto, Bahrein, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Il Libano oggi entra a far parte di quel club sfortunato a cui appartengono i due terzi dei paesi arabi in cui dal 2010 massicce rivolte popolari hanno messo in crisi o perfino cacciato dal potere i vecchi despoti.

Infatti le opinioni dei cittadini libanesi oggi rispecchiano quasi in tutto e per tutto quelle degli altri arabi in Iraq, Algeria e Sudan, che continuano a protestare contro i loro governi incompetenti. L’Arab opinion index, l’indagine annuale per il 2019-2020 condotta dall’Arab center for research and policy studies con sede a Doha, mostra che in media tra il 70 e l’80 per cento di tutti i cittadini in Libano, Iraq, Sudan e Algeria appoggia le rivolte tutt’ora in corso, anche se temporaneamente sopite dalla pandemia. Questo ampio sostegno però non sembra materializzarsi nella pratica: solo il 20 per cento circa dei cittadini ha effettivamente partecipato alle manifestazioni.

A livello socioeconomico, il sondaggio mostra anche che quasi tre quarti delle famiglie in Libano e in questi paesi non hanno sufficienti risorse per soddisfare i loro bisogni essenziali come il cibo, un tetto, le cure mediche e l’istruzione. Circa un quarto di tutti i cittadini vuole emigrare, la metà o più ha un’opinione negativa dell’operato del governo, e oltre il 90 per cento considera la corruzione diffusa nella società. In questi quattro paesi instabili, così come negli altri paesi coinvolti nell’indagine, i cittadini ritengono che le rivolte sono motivate soprattutto dal desiderio di mettere fine all’oppressione e alla corruzione e di migliorare condizioni di vita misere e servizi pubblici scadenti. Anche se il Libano da tempo appartiene formalmente alla Lega degli stati arabi, oggi è a pieno titolo parte della confraternita dei paesi arabi in crisi, in cui si scontrano cittadini disperati e governi con l’ossessione della sicurezza.