I libanesi e gli iracheni chiedono di smantellare l’intero sistema di governo confessionale e di rimpiazzarlo con un nuovo parlamento in cui ci sia spazio anche per i partiti non settari. Nei mesi passati in piazza a protestare molti giovani hanno sperimentato un nuovo senso dell’identità libanese o irachena, relegando alla sfera privata la propria identità religiosa, che sia cristiana, sciita, sunnita, drusa o altro.

Libano e Iraq però meritano particolare attenzione, perché i loro sistemi di governo sono definiti da identità e organizzazioni politiche confessionali. La manipolazione straniera ha formalizzato questi sistemi di spartizione del potere su base confessionale, prima con i francesi in Libano quasi un secolo fa, poi con gli Stati Uniti in Iraq dopo l’invasione del 2003. Una delle grandi lezioni del 2020 è quanto sia solida la politica confessionale ai vertici della società, a dispetto dei cittadini che dal basso hanno cominciato a superare le identità religiose o etniche a favore di un’identità nazionale.

Molto è cambiato eppure nulla è cambiato in Libano e in Iraq, dopo un anno di proteste senza sosta dei cittadini contro la classe dirigente. Il messaggio principale che viene dai due paesi è che aumentano la povertà e la disperazione mentre le élite al potere sempre più militarizzate concedono piccole riforme senza rinunciare al potere. In questo lungo stallo, che riguarda anche altri paesi arabi, l’economia e lo stato rischiano di collassare. Le proteste in Algeria, Sudan e Giordania riflettono le stesse dinamiche delle rivolte irachene e libanesi, che sono la prosecuzione di un decennio di proteste cominciato con le rivoluzioni in Tunisia ed Egitto nel 2010 e 2011.

Le dinamiche che in futuro potrebbero plasmare la vita politica sono due: da una parte questi giovani sono consapevoli che i loro leader confessionali li hanno traditi, lasciandoli scivolare nella povertà e nella disperazione. Dall’altra, hanno incontrato per la prima volta i loro concittadini di altre religioni e zone del paese, hanno scoperto di soffrire le stesse privazioni in termini di lavoro, reddito, acqua, elettricità e altri beni essenziali. Anche quelli tra i manifestanti che hanno dominato o monopolizzato il potere nei decenni recenti (gli sciiti in Iraq e sciiti, sunniti e cristiani in Libano) comprendono che il sistema confessionale di spartizione del potere ha prodotto incompetenza e corruzione su vasta scala, e quindi va cambiato.

Eppure in entrambi i paesi le proteste di piazza non sono riuscite a imporre cambiamenti strutturali. La risposta principale dei governi è stata violenta. Reparti di polizia ed esercito hanno disperso le manifestazioni con lacrimogeni, cariche e colpi d’arma da fuoco, arrestando decine di persone, mentre i teppisti organizzati dai partiti confessionali riducevano in cenere gli accampamenti di piazza, picchiavano o addirittura uccidevano i leader della contestazione: in Iraq sono morte 700 persone, qualcuna anche in Libano, e ci sono stati migliaia di feriti.

Parallelamente ai tentativi di fermare le proteste lo stato ha offerto delle concessioni, in particolare la revisione della legge elettorale, la nomina di nuovi ministri, correzioni dei bilanci e la convocazione di elezioni parlamentari anticipate che potrebbero ridurre il dominio dei partiti confessionali. Nessuna di queste iniziative ha convinto i cittadini.

Tra aprile e giugno la pandemia ha interrotto le grandi proteste e ha accelerato le tensioni economiche in entrambi i paesi. Ma intanto i cittadini si sono ulteriormente impoveriti, mentre i governi non fanno niente per migliorare le loro condizioni di vita; così le manifestazioni sono riprese.