I problemi più gravi del Medio Oriente (guerre, terrorismo, militarismo interventista, confessionalismo politicizzato, flussi di rifugiati, povertà e vulnerabilità di massa) riflettono in gran parte le conseguenze di due tendenze principali che hanno caratterizzato il moderno sistema statale arabo nell’ultimo secolo.

Nella prima metà del novecento, più o meno tra il 1920 e il 1970, la regione araba ha portato a termine imponenti processi di costruzione dello stato che hanno gradualmente migliorato la qualità della vita dei cittadini.

Ma tra la fine del novecento e l’inizio del nuovo secolo, dal 1970 al 2020, in quasi la metà degli stati arabi lo slancio di costruzione dello stato si è arenato o si è addirittura invertito. Lo sviluppo economico e sociale ha rallentato dopo il 1990, quando molti dei governi non sostenuti dalle entrate petrolifere non sono stati più in grado di migliorare e neanche di mantenere la qualità della vita di ampie fette della popolazione.

Secondo le Nazioni Unite oggi almeno il 70 per cento di tutti gli arabi sono poveri o vulnerabili, e questa cifra cresce ogni giorno a causa dell’impatto economico del crollo del prezzo del petrolio e della pandemia di covid-19.

Servizi e sicurezza

Sono emerse due importanti dinamiche che hanno portato all’ascesa degli attori non statali. La prima è che alcuni stati hanno cominciato a frammentarsi mentre le autorità locali affermavano il loro potere su un governo centrale indebolito (Sudan, Iraq, Libano, Yemen). La seconda è che in tutti i paesi non petroliferi gli attori non statali hanno assunto un ruolo diretto più ampio nel fornire ai cittadini servizi che per le precedenti tre generazioni erano stati garantiti dallo stato (sicurezza, identità, voce politica, assistenza materiale e servizi essenziali).

In alcune zone gli attori non statali sono diventati così potenti da affiancare gli stati centrali (i Fratelli musulmani, Hezbollah, i gruppi curdi), in altre sono arrivati perfino a rimpiazzarli (Hamas, il gruppo Stato islamico, il Kurdistan, gli huthi, i ribelli del Sud Sudan). Alcuni potenti attori non statali – come Hezbollah, Hamas e gli huthi – sono subentrati allo stato nel ruolo di garanti della sicurezza nazionale, fornendo allo stesso tempo anche i servizi essenziali.

Altri gruppi armati, per esempio le milizie irachene note come Forze di mobilitazione popolare, hanno assunto una funzione complementare nelle operazioni militari contro minacce come i jihadisti dello Stato islamico. Invece in Siria, Yemen o Libia attori non statali sono stati creati, finanziati, addestrati e armati da potenze straniere (sia regionali – come Iran, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Israele – sia globali, come gli Stati Uniti).