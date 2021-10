Con alleati come questi, chi ha bisogno di nemici? Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ci ha abituati alle sue uscite provocatorie, come quando ha messo in dubbio la sanità mentale del presidente francese Emmanuel Macron.

Ora però sembra essersi superato, annunciando pubblicamente l’intenzione di espellere dieci ambasciatori da Ankara, tra cui quelli di Stati Uniti, Francia e Germania, ovvero i principali partner della Turchia. Sette dei dieci ambasciatori in questione rappresentano paesi della Nato, l’alleanza militare di cui la Turchia fa parte. È un fatto senza precedenti.

Il “crimine” di cui sono accusati gli ambasciatori è quello di aver firmato, il 18 ottobre, una dichiarazione con cui si chiede ad Ankara di liberare un noto prigioniero politico, Osman Kavala, leader della società civile detenuto da quattro anni nonostante un’assoluzione e una serie di sentenze della giustizia internazionale. L’iniziativa collettiva degli alleati della Turchia ha scatenato la collera di Erdoğan.

La rabbia del presidente turco ha due motivazioni distinte, una internazionale e l’altra interna. La prima è legata all’idea di Erdoğan secondo cui la Turchia è diventata una potenza che deve essere rispettata in quanto tale. Ankara non accetta più lezioni morali e paternalistiche da parte dagli occidentali sui diritti umani. “Impareranno a conoscere la Turchia”, ha dichiarato Erdoğan alla folla per giustificare la sua decisione.