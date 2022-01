Esistono molti modi per inviare un messaggio. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha scelto di farlo attraverso i missili balistici.

La mattina del 27 gennaio la Corea del Nord ne ha lanciati due, precipitati in mare non lontano dalla zona economica marittima del Giappone. Dall’inizio di gennaio i lanci sono già sei, come nell’intero 2021. I missili sono stati lanciati da un sottomarino, da un treno e da terra. Non è mancato nemmeno un missile supersonico capace di cambiare traiettoria in volo.

Si tratta chiaramente di una provocazione, perché il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha vietato a Pyongyang di lanciare missili balistici. Ma Kim Jong-un non si cura minimamente delle Nazioni Unite. Restano da decifrare il messaggio e il suo destinatario.

Allentare la morsa delle sanzioni

Kim Jong-un si rivolge prima di tutto a Joe Biden, per attirare la sua attenzione usando l’unico mezzo a sua disposizione: le armi.

Ma perché proprio il presidente degli Stati Uniti? Tre anni fa la luna di miele tra Kim Jong-un e Donald Trump si era interrotta bruscamente in occasione del vertice di Hanoi, dopo un’incredibile manovra di seduzione che stava quasi per riuscire. Da allora più nulla, e l’avvicendamento alla Casa Bianca non ha modificato la situazione.