Il fallimento del vertice di Hanoi apre nuove prospettive

La vicenda di Hanoi può insegnarci molto. Donald Trump ha rinunciato a un accordo con il leader nordcoreano Kim Jong-un, ritenendo che i conti non tornassero, e in questo c’è qualcosa di molto rassicurante. Certo, si può essere delusi perché non si è arrivati a una denuclearizzazione della Corea del Nord, ma resta il fatto che il presidente statunitense abbia deciso di non firmare un accordo che sembrava palesemente squilibrato.

Il 27 febbraio avevo ironizzato prevedendo che Trump avrebbe immancabilmente annunciato un accordo fantastico (anche se probabilmente non lo sarebbe stato) per ragioni legate alla politica interna degli Stati Uniti. Un successo ad Hanoi, infatti, sarebbe stato utile al presidente per sviare l’attenzione dalla testimonianza del suo ex avvocato Michael Cohen, in corso al congresso contemporaneamente al vertice in Vietnam.

Oltre al fatto che l’ironia è stata cattiva consigliera e mi ha spinto a sbagliare la mia previsione, il fatto che Trump abbia resistito alla tentazione (o piuttosto che il suo seguito lo abbia convinto a resistere) è molto rassicurante.

Entusiasmo ridimensionato

È stato lo stesso Trump a fornire la chiave di interpretazione di quanto accaduto ad Hanoi, dichiarando di non poter firmare un accordo che non piaceva a “Mike”, riferendosi al segretario di stato Michael Pompeo, ex capo della Cia che ha gestito il dialogo preparatorio con la Corea del Nord.

In sostanza Pompeo ha fatto in modo che Trump, nonostante il suo entusiasmo per il suo nuovo amico Kim, rifiutasse l’accordo proposto dai nordcoreani, che prevedeva una cancellazione totale delle sanzioni economiche contro la Corea del Nord in cambio di una parziale denuclearizzazione.

Il 27 febbraio il New York Times ha scritto che Pompeo avrebbe evitato che Trump e Kim restassero soli per troppo tempo, nel timore che il presidente accettasse un accordo senza consultare i suoi collaboratori. Questo episodio dimostra che le reti di sicurezza funzionano abbastanza bene a Washington, anche con un presidente disfunzionale come Trump.