I sopravvissuti dell’assedio di Mariupol, grande porto ucraino sul mare d’Azov, descrivono la loro città come un “inferno sulla terra”. Sul sito del rispettabile Financial Times un uomo d’affari di Mariupol ha raccontato che alcuni abitanti della città sono costretti a uccidere i cani per sfamarsi. In questa città martire sono in corso combattimenti estremamente feroci, perché la sua conquista segnerebbe il primo successo importante per l’esercito di Vladimir Putin.

Dopo quasi un mese di guerra, il livello di brutalità continua ad aumentare in quella che si annuncia come una terribile battaglia per le città, compresa la capitale Kiev. È una violenza che osserviamo quasi in diretta sui nostri schermi, circondata dal flusso ininterrotto di profughi: più di tre milioni di persone negli altri paesi europei e 10 milioni di sfollati in totale. Quasi un abitante su quattro.

Davanti a questa tragedia alle porte dell’Unione europea, la spinta emotiva dell’opinione pubblica diventa un fattore politico cruciale. L’argomento suscita un inevitabile senso di colpa e impotenza: come si può permettere che tutto ciò accada? Perché non facciamo nulla per fermare la carneficina?