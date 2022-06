Negli anni novanta, dopo la caduta dell’Urss, in Europa si parlava molto dei “dividendi della pace”. La fine della minaccia sovietica, infatti, significava che si potevano ridurre le spese militari, e così gli effettivi delle forze statunitensi furono portati ai minimi dal 1945.

Quell’epoca è passata da tempo, ma c’è voluta l’invasione russa dell’Ucraina, lo scorso 24 febbraio, per dare un colpo di acceleratore nell’altro senso. In occasione del vertice della Nato, gli Stati Uniti hanno annunciato il più consistente dislocamento militare in Europa degli ultimi trent’anni: un quartier generale in Polonia, cinquemila uomini in Romania, rotazioni negli stati baltici, aerei F-35 nel Regno Unito, navi in Spagna, sistemi antiaerei preposizionati in Italia e in Germania…

Ufficialmente si tratta di un meccanismo difensivo approntato sul territorio della Nato e destinato a dissuadere qualsiasi velleità russa di allargare il campo di battaglia ai paesi vicini, ma la portata dell’operazione, che si aggiunge agli sforzi già compiuti dagli europei, la dice lunga sulla nuova epoca in cui siamo entrati.

Mosse di rassicurazione

Tutto questo non è certo l’anticamera di un intervento in Ucraina. In quel contesto la dottrina non è cambiata: “Vincere la guerra senza combatterla” resta la regola della Nato, o meglio “vincere la guerra garantendo all’Ucraina i mezzi per combatterla”.

Il dislocamento di forze statunitensi, ma anche europee (la Francia mantiene alcuni effettivi in Estonia e Romania), è destinato prima di tutto a rassicurare i paesi del fianco est dell’Europa, ovvero i più esposti. La Russia, infatti, minaccia la Lituania, a causa dell’approvvigionamento dell’enclave russa di Kaliningrad, e la Norvegia, stato della Nato, a causa dei russi che vivono nell’arcipelago artico delle Svalbard.