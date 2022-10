Da dove cominciare per rimettere insieme i pezzi di un mondo saltato per aria? La domanda può sembrare stramba in un momento in cui le rivalità si intensificano, la guerra in Ucraina sembra destinata a sconvolgere il prossimo inverno, la Cina resta bloccata e non farà nulla per colmare la spaccatura che si è creata e il “sud globale”, come recita una definizione abusata, cerca un modo per sopravvivere.

Oggi non esiste né un’istituzione né una personalità morale o politica che possa superare questa difficile condizione del mondo, e probabilmente manca anche la volontà di provare a farlo. Non c’è intesa nemmeno su un impegno contro i pericoli comuni a tutta l’umanità, come per esempio il cambiamento climatico, che in un primo momento aveva dato l’illusione di unire la “comunità internazionale”, una Cop dopo l’altra, ma poi ha lasciato spazio alle divergenze e all’impotenza.

Un riarmo incomprensibile

A rischio di sembrare ingenuo, confesso di essere allibito davanti agli annunci di aumenti della spesa militare in tutto il mondo, mentre sembra impossibile trovare il denaro necessario per impegnarsi sul serio a contrastare la crisi climatica. L’Asia, terra di intense rivalità strategiche, è diventata il continente che spende di più per le armi, dal Giappone all’Australia, da Taiwan alla Cina, dalle due Coree all’India e all’Indonesia: centinaia di miliardi di dollari sono investiti per preparare le guerre di domani e non certo lo sviluppo umano “armonioso” del futuro, per riprendere un’espressione cara a chi è confuciano solo a parole.