Neutralizziamo subito il grande spavento arrivato il 2 novembre dopo l’annuncio del lancio di 23 missili nordcoreani con la conseguente risposta della Corea del Sud: non siamo all’inizio di una nuova guerra di Corea, o per essere più precisi alla continuazione di un conflitto che, tecnicamente, ha vissuto soltanto un armistizio nel 1953 senza mai arrivare a un trattato di pace.

La guerra, insomma, non è alle porte. Eppure la comunicazione tra nord e sud a colpi di missili alimenta il rischio di un incidente e dell’innesco di un meccanismo incontrollabile. Questa prospettiva è tanto più folle se consideriamo che uno dei due paesi coinvolti, la Corea del Nord, è in possesso dell’arma atomica mentre l’altro beneficia dell’ombrello nucleare statunitense.

In realtà siamo davanti a uno scenario già noto. Kim Jong-un, il terzo Kim alla guida di un regime comunista dinastico che non somiglia a nessun altro, vorrebbe un riconoscimento internazionale dello status di potenza nucleare per il suo paese, o di potenza tout court. Kim aveva creduto di essere vicino all’obiettivo nel 2018 e nel 2019 in occasione dei suoi spettacolari incontri con Donald Trump, a Singapore e ad Hanoi. Ma alla fine la storia ha preso un’altra piega.

Una sola risorsa

Perché il lancio di missili? La ragione è che Kim non ha altri mezzi per essere preso sul serio. La Corea del Nord non è una potenza economica (diversamente dal vicino del sud che ha un successo sfacciato) dunque ha una sola risorsa, sviluppata e perfezionata dalle tre generazioni di Kim al potere: gli armamenti.

Prima di dare il via a un periodo di distensione nel 2018, inviando sua sorella Kim Yo-jong in visita in Corea del Sud e successivamente incontrando di persona il presidente statunitense, Kim Jong-un aveva effettuato il suo sesto esperimento nucleare e una serie di test sui missili balistici. Il leader nordcoreano pensava di aver creato un rapporto di forze favorevole, ma l’entourage di Trump si era rifiutato di consentire al presidente di firmare qualsiasi accordo che non prevedesse una denuclearizzazione verificabile della Corea del Nord.