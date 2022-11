In un contesto come quello attuale la posta in gioco di un incontro tra i leader di Cina e Stati Uniti non è certo la riconciliazione, ma la possibilità di imparare a opporsi senza farsi la guerra, nemmeno fredda.

Pechino non vuole subire le conseguenze del fallimento russo in Ucraina

Il secondo motivo è che la Cina non è pronta ad accettare un’escalation militare o politica. In questo senso Xi ha offerto garanzie a Biden, prima di tutto lasciando che il presidente degli Stati Uniti sottolineasse l’opposizione della Cina a qualsiasi uso delle armi atomiche. Questa presa di posizione non figura nel resoconto cinese, ma non c’è dubbio che sia stata espressa e che segni un allontanamento dalle minacce fatte aleggiare regolarmente da Putin e dai suoi fedelissimi.

A questa ammissione si aggiunge la confidenza fatta al Financial Times da un funzionario cinese, secondo cui Putin non avrebbe detto la verità a Xi in occasione del loro incontro a Pechino prima dell’invasione dell’Ucraina. Vero o falso che sia, questa comunicazione significa che Pechino non vuole subire le conseguenze del fallimento russo in Ucraina.

L’altra indicazione fornita da Biden dopo l’incontro è altrettanto importante. Il presidente statunitense ha riferito di aver ricevuto la garanzia che la Cina non intende portare un attacco “imminente” contro Taiwan. In cambio Biden ha dichiarato che la politica di Washington nei confronti di Taiwan non è cambiata.