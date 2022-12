La risposta, infatti, è in Europa. La delegazione francese non si faceva certo illusioni sulla propria capacità di influenzare una legge statunitense già votata e che figura tra i successi dell’amministrazione Biden: quasi 400 miliardi di dollari di aiuti per la reindustrializzazione degli Stati Uniti e per la transizione ecologica.

Nessuna illusione Cosa è accaduto nel frattempo? Quella di Macron era una strategia comunicativa in due tempi? Oppure Joe Biden ha davvero fornito le risposte attese? In realtà la spiegazione risiede altrove.

Se gli statunitensi non avevano ancora compreso l’approccio “en même temps” (allo stesso tempo) di Emmanuel Macron, diventato la sua “firma ideologica”, di sicuro l’hanno fatto in occasione della sua visita ufficiale negli Stati Uniti.

Le dichiarazioni di Macron erano rivolte sicuramente più agli europei che a Joe Biden, dispiaciuto di scontentare gli alleati, ma non abbastanza da cambiare la propria politica. Nelle prossime settimane ci saranno concertazioni euroamericane per “sincronizzare” (parola chiave) le decisioni economiche sulle due sponde dell’Atlantico, ma non è questo il punto rilevante.

“Dobbiamo svolgere un lavoro come europei, per avanzare come europei”, ha dichiarato Macron durante la conferenza stampa organizzata il 1 dicembre a Washington. Il presidente francese ha perfino ironizzato sul fatto che non si può sperare di risolvere i “nostri problemi europei” con una legge americana. Ed è qui che cominciano le difficoltà.

La Francia spinge per l’adozione di un “Buy european act”, una legge per l’acquisto dei prodotti europei che possa rispondere al protezionismo americano, non sotto forma di guerra commerciale – l’Unione non ne ha alcun interesse, soprattutto in piena guerra ucraina –, ma di un’azione globale dei 27 che sia all’altezza della posta in gioco, né più né meno che il rischio di deindustrializzazione dell’Europa.