Fin dal 2015, con il referendum sulla Brexit e l’elezione di Donald Trump, sappiamo che la manipolazione dell’opinione pubblica nell’epoca di internet è passata a un livello industriale. Ma la vera sorpresa della vicenda Team Jorge, rivelata il 15 febbraio da un consorzio di giornalisti di tutto il mondo tra cui anche quelli di Radio France, non riguarda l’esistenza di queste pratiche, bensì la loro portata.

La posta in gioco è nientemeno che la sopravvivenza delle nostre società democratiche (che non sono certo perfette), minacciate dall’acquisto illecito d’influenze, dalla manipolazione su vasta scala e da destabilizzazioni di ogni tipo.

Questa realtà esiste e lo sappiamo bene. Qualcuno sminuirà il pericolo sostenendo che le macchinazioni ci sono sempre state anche prima di internet , o che è troppo facile denunciare queste pratiche oggi, in un momento in cui il denaro ricopre già un ruolo enorme in politica, come dimostra il budget di una campagna elettorale per le presidenziali negli Stati Uniti (dove non è limitato, come invece accade in Francia).

Prestazioni diverse

Tutto questo è vero, ma nella notizia arrivata il 15 febbraio c’è qualcosa di specifico (e nuovo): la passività degli stati e la complicità, attiva o meno, delle grandi multinazionali della tecnologia, soprattutto statunitensi.

L’inchiesta, avviata dall’ong francese Forbidden stories, ha rivelato l’esistenza di un’azienda israeliana, Team Jorge, fondata da ex militari, che vende prestazioni diverse da qualsiasi altra. Il problema è la natura di questi servizi che possono andare da una manovra di destabilizzazione di uno stato africano, alla manipolazione di elezioni, all’acquisto di influenza.