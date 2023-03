In appena due mesi la coalizione più a destra nella storia di Israele ha messo in atto una prova di forza. Sicuramente consapevole del fatto che i suoi giorni potrebbero essere contati, ha avviato una trasformazione istituzionale dello stato ebraico in senso “illiberale”; ha preso provvedimenti per realizzare l’annessione de facto di una parte della Cisgiordania; ha soffiato sulle braci mai spente del conflitto israelo-palestinese; ha spaccato Israele come raramente era accaduto in passato e infine ha cominciato ad alienarsi il sostegno dei suoi principali partner internazionali.

Senza dubbio questo riassunto potrà sembrare eccessivo alle persone che osservano Israele con l’indulgenza degli innamorati delusi, e al contempo insufficiente per quelli che non hanno atteso il ritorno di Benjamin Netanyahu e dei suoi nuovi amici per avere un’opinione negativa della politica israeliana.

Il caso scuola è quello di Bezalel Smotrich, leader della lista Sionismo religioso e residente nella colonia di Kedumim, nei pressi di Nablus, in Cisgiordania. Smotrich è stato nominato ministro delle finanze e ministro delegato della difesa, e attraverso un specie di gioco di prestigio è riuscito a ottenere un ruolo nell’amministrazione civile nella Cisgiordania occupata, cosa che gli conferisce un potere considerevole. Forte delle sue nuove prerogative, Smotrich non ha esitato, dopo la morte di due coloni israeliani in un attentato nella cittadina palestinese di Hawara, a invitare i suoi sostenitori a “radere al suolo” il centro abitato.