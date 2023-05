Il 4 maggio, alla Casa Bianca, è stata organizzata una riunione doppiamente importante. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha ricevuto i principali protagonisti nazionali nel campo dell’intelligenza artificiale (Ia), a cominciare da Open Ai, l’azienda che ha sviluppato l’ormai celebre programma di conversazione ChatGpt.

Innanzitutto bisogna considerare il ruolo della vicepresidente, a cui sembrano essere stati assegnati i temi del futuro a pochi giorni dal lancio della campagna elettorale per la riconferma di Joe Biden.

A causa dell’età avanzata di Biden, il ruolo di Harris è cruciale. È a lei che passerebbe automaticamente il testimone nel caso in cui il presidente non fosse in grado di proseguire. Ma Harris, negli ultimi due anni, non ha mai lasciato il segno. Per questo motivo, forse, viene responsabilizzata in un ambito chiave.

Parlare liberamente

Ma l’aspetto più rilevante della riunione di Washington è quello che riguarda l’intelligenza artificiale in sé, con tutti i rischi che comporta. In un momento in cui l’Ia ha compiuto un passo decisivo, infatti, emergono interrogativi sempre più vasti.

All’inizio della settimana uno dei creatori dell’intelligenza artificiale, Geoffrey Hinton, si è dimesso dall’incarico di ingegnere capo di Google per poter parlare liberalmente dei pericoli che intravede all’orizzonte.