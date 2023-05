Ma ci sono anche argomenti con un orizzonte più ampio, a cominciare dall’allargamento dell’Unione europea (inevitabile o auspicabile a seconda delle opinioni) per includere i Balcani occidentali, l’Ucraina e la Moldavia. Un’Europa a 35 non può funzionare come un’Europa a 15 o a 27, questo è evidente.

Il 10 maggio Baerbock ha definito la Francia “la migliore amica” della Germania, sottolineando la sua ottima intesa con la sua collega Catherine Colonna. L’affinità è innegabile, ma c’è anche un evidente interesse di Parigi e Berlino ad avvicinarsi e a capirsi in un’Europa sconvolta dalla guerra in Ucraina e da nuove dinamiche. Le due principali economie del continente, infatti, vogliono mantenere il controllo dell’agenda continentale per evitare di subirla.

Qualche giorno fa nove paesi, tra cui Francia e Germania, hanno formato un gruppo che chiede il passaggio alla maggioranza qualificata per le decisioni europee in politica estera. Oggi è necessaria l’unanimità, e questo permette a paesi isolati, come l’Ungheria, di bloccare alcune decisioni e fare ostruzionismo.

Può sembrare una questione esclusivamente tecnica, ma in realtà la rinuncia al diritto di veto su un tema così legato alla sovranità non è affatto facile. Soprattutto se consideriamo che laddove la Germania si dichiara pronta ad accettare il sistema della maggioranza qualificata in tutti i campi, la Francia vorrebbe invece limitarlo solo a circostanze specifiche.

L’allargamento non è una questione immediata, ma potrebbe concretizzarsi prima di quanto si possa pensare. La guerra in Ucraina, in questo senso, ha cambiato le carte in tavola. L’anno scorso, dopo le reticenze iniziali di Parigi e Berlino, i 27 hanno deciso di concedere a Kiev lo status di paese candidato, anche perché in gioco c’era il rapporto tra l’Europa unita e i paesi dell’est, compresi gli stati baltici.