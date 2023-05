Fino a sei mesi fa il nome di Sam Altman era conosciuto solo da un manipolo di fanatici della tecnologia. Ma all’inizio della settimana, quando Altman è arrivato in Francia, è stato ricevuto dal presidente della repubblica e dal ministro dell’economia. Il 26 maggio ritorna a Parigi per stringere contatti con esponenti dell’imprenditoria, e intanto sul suo profilo Twitter parla del suo viaggio definendolo un “world tour”, come fanno le stelle del pop.

Per chi non lo sapesse, Sam Altman è l’amministratore delegato della Open Ai, l’azienda statunitense che ha prodotto ChatGpt, il programma di conversazione basato sull’intelligenza artificiale che ha letteralmente sconvolto il pianeta. Con 200 milioni di utenti nel mondo in appena sei mesi, ChatGpt ha battuto tutti i record di velocità di propagazione di una tecnologia.

Certo, il mondo tecnologico è suscettibile a mode che spesso non durano nel tempo. Tuttavia, per riprendere la formula di Gilles Babinet, copresidente del Conseil national du numérique (consiglio nazionale francese del digitale) che ha appena pubblicato un saggio sulla storia di internet (“Come gli hippie, Dio e la scienza hanno inventato internet”), stavolta siamo davanti a una “rottura antropologica”. In altre parole si è verificato un salto di qualità che coinvolgerà tutti noi e modificherà l’organizzazione politica delle nostre società, con alcuni effetti positivi e altri decisamente inquietanti.

Una regolamentazione su misura

Dopo un’evoluzione così sensazionale, le paure sono emerse immediatamente e in alcuni casi sono state espresse proprio dai ricercatori e dagli imprenditori. C’è perfino chi ha chiesto una moratoria, invano. Gli appelli alla “regolamentazione” sono un riflesso quasi naturale, in particolare in Europa, dove di solito le svolte tecnologiche sono subite e non innescate.

Anche Altman vorrebbe che ci fosse un intervento normativo da parte degli stati, che a suo parere dovrebbero lasciar emergere una tecnologia entrata in una fase di sviluppo esponenziale e al contempo sorvegliare per impedire le conseguenze negative e gli abusi. Durante la sua visita a Londra, però, Altman ha lanciato un avvertimento: se la regolamentazione europea sarà troppo severa, non esiterà a ritirare il suo programma dal vecchio continente.