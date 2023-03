I ricercatori e gli imprenditori sottolineano che l’essere umano non è in grado di gestire le conseguenze etiche, sociali, economiche, politiche e strategiche di questa tecnologia che avanza a passi lunghi e rapidi. Prima di andare avanti, dunque, faremmo meglio a prenderci una pausa di riflessione per definire le regole di questo gioco.

Dagli esperti al grande pubblico La pubblicazione online di ChatGpt 3 alla fine del 2022, seguita pochi giorni fa dalla quarta versione, ha fatto compiere un balzo in avanti considerevole alle applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale. In passato l’Ia è stato un argomento che interessava solo gli esperti. Ora, invece, ha fatto il suo ingresso nel dibattito pubblico.

È possibile immaginare una pausa come quella richiesta dai firmatari? In realtà è uno scenario poco verosimile, innanzitutto a causa della concorrenza selvaggia in atto tra i giganti della Silicon valley ma anche a livello internazionale. Nel clima attuale sembra impossibile che statunitensi e cinesi si accordino sulle regole da imporre all’Ia, mentre nel frattempo Washington porta avanti la sua guerra tecnologica contro Pechino.

Ovviamente alcuni firmatari, a cominciare da Elon Musk, possono essere accusati di non voler perdere la corsa all’innovazione. Musk è stato uno dei primi finanziatori della Open Ai, l’azienda che ha creato ChatGpt, ma in seguito ha fatto un passo indietro cedendo il posto alla Microsoft, grande beneficiario del successo attuale del programma. In ogni caso, al di là delle questioni di concorrenza, l’appello solleva interrogativi validi.

Un altro elemento che suscita grandi timori è il potenziale di disinformazione. Le immagini generate dall’Ia in circolazione in questo momento, per esempio quella del papa con indosso il piumino, sono straordinariamente realistiche. Poi c’è l’ambito militare, con il pericolo di armi autonome in cui un computer possa prendere la decisione di sparare e uccidere. Gli statunitensi sostengono di non avere intenzione di sviluppare apparecchi di questo tipo, a meno che… non lo facciano anche i loro nemici.

Per tutti questi motivi l’idea di premere il tasto “pausa” non è aberrante. Ma sarebbe necessario che l’intelligenza umana fosse anche ragionevole. E non è affatto detto che lo sia.

(Traduzione di Andrea Sparacino)