L’ultima volta che l’esercito israeliano aveva usato gli elicotteri da combattimento contro i palestinesi in Cisgiordania era stato 18 anni fa, durante la seconda intifada. Questo fa capire il livello di violenza raggiunto il 19 giugno nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, dove un elicottero da guerra israeliano ha aperto il fuoco per liberare alcuni soldati in difficoltà.

L’esercito israeliano era intervenuto nel centro di Jenin per arrestare un militante del movimento islamista Hamas, ma è stato accolto con ordigni esplosivi e spari che hanno provocato un’escalation dello scontro. Il bilancio è stato di sei morti e 91 feriti palestinesi, oltre a diversi soldati israeliani feriti. Un giornalista palestinese è stato colpito da un proiettile all’addome nonostante esibisse chiaramente la scritta “stampa”.

Come se non bastasse, la crisi potrebbe non essersi ancora conclusa. Bezalel Smotrich, ministro di estrema destra a cui è stata assegnata la gestione dei territori palestinesi, ha immediatamente scritto su Twitter: “Bisogna farla finita con le azioni singole e lanciare una vasta operazione antiterrorismo nel nord della Samaria”, il nome con cui i religiosi chiamano la Cisgiordania. I coloni, chiaramente, sostengono questa proposta, ma l’esercito è reticente all’idea di condurre un’azione così rischiosa.

Esasperazione crescente

Quello del 19 giugno non è stato un incidente isolato, ma va letto nel contesto di un aumento della tensione in Cisgiordania in atto dall’inizio dell’anno scorso, prima ancora della nascita della coalizione di governo israeliana che comprende le forze di estrema destra.

Gli incidenti mortali si moltiplicano. È il segno dell’esasperazione crescente dei giovani palestinesi, ormai senza alcuna prospettiva politica, ma anche dell’aggressività sempre maggiore dei coloni israeliani e di un discredito totale dell’Autorità palestinese di Abu Mazen.